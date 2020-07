Eduardo Moreira: Bolsonaro matou a prazo vários brasileiros

O escritor e economista Eduardo Moreira condena mais uma declaração de Jair Bolsonaro, que insiste no uso da cloroquina como cura do Covid-19 e passar um clima de normalidade no país. “Quantas pessoas não vão morrer por conta desse vídeo do Bolsonaro? Ele mata os brasileiros à prazo, muitos assistiram ao vídeo e pensam que está tudo bem”, disse ele edit