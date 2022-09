Eduardo Moreira cancela palestras por ameaças de bolsonaristas

Apoie o 247

247 - Crítico ferrenho de Jair Bolsonaro, o ex-banqueiro Eduardo Moreira precisou cancelar palestras e outros compromissos nos próximos meses para preservar sua segurança. Fundador do Instituto Conhecimento Liberta (ICL), que promove cursos online e tem um canal de notícias no Youtube (o ICL Notícias), ele costuma falar sobre o cenário econômico do País. Ultimamente, vem recebendo mensagens de ameaças.

Segundo reportagem da coluna de Chico Alves, no UOL , “ele vem recebendo ameaças de vários tipos, inclusive de morte, desde que, em maio de 2020, seu nome foi incluído em relatório encomendado pelo Ministério da Economia para identificar ‘detratores’ da política tocada pelo ministro Paulo Guedes”.

Com a proximidade das eleições, as ameaças voltaram a ser frequentes - e mais ousadas. “São comentários muito agressivos, pessoas dizendo que eu deveria tomar cuidado quando saísse na rua, que eu era um 'comunista safado'”, contou Eduardo Moreira. “E algumas mensagens mais graves”, acrescentou.

As ameaças de morte começaram a partir de uma entrevista que Moreira deu no ano passado, denunciando as péssimas condições de vida dos indígenas na cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul. A revelação foi feita durante sua apresentação no ICL Notícias nesta terça-feira (20). Eduardo Moreira também é comentarista fixo às segundas-feiras no Boa Noite 247 .

“Ali começaram as ameaças de morte", recorda Moreira. "Foram mais de uma centena, no estilo 'vamos sumir com esse cara', 'não se assuste se esse cara não aparecer mais', até chegar ao cúmulo de um clube de tiro fazer campanha contra mim. Eu abri um processo contra o clube e ganhei".

