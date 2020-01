Eduardo posta foto de reunião com Bolsonaro e irmãos Weintraub com livro de Ustra na mesa

247 - Eduardo Bolsonaro postou foto nesta quarta-feira (22) de uma reunião e, em cima da mesa, está um livro do torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra. No livro 'A Verdade Sufocada', Ustra conta como os órgãos de segurança derrotaram as "organizações terroristas" durante a ditadura militar.

Na reunião estavam, além de Eduardo, Jair Bolsonaro, Abraham Weintraub e Arthur Weintraub.

"Reunião em que falamos, dentre outros temas, das escolas cívico-militares. 76% dos brasileiros são a favor deste tipo de ensino. Lamentavelmente em alguns estados, como SP e RJ, os governadores não aderiram ao programa federal, o que dificulta sua implementação. A quem isso serve? Vaidade?", escreveu Eduardo Bolsonaro.