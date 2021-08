Educadores dos institutos federais e universidades federais lançam manifesto em apoio à candidatura de Lula

Educadores reforçam no manifesto que “Lula conhece as reais necessidades do País e já demonstrou o que sabe fazer, motivo pelo qual desejamos que ele aceite nos tirar do caos em que estamos mergulhados, pois estaremos ao seu lado” edit

247 - Educadores dos institutos federais e universidades federais lançaram um manifesto em apoio à candidatura do ex-presidente Lula.



Os profissionais reforçam no manifesto que “Lula conhece as reais necessidades do País e já demonstrou o que sabe fazer, motivo pelo qual desejamos que ele aceite nos tirar do caos em que estamos mergulhados, pois estaremos ao seu lado”

Leia a íntegra do manifesto:

AO POVO BRASILEIRO Manifesto de dirigentes, ex-dirigentes e profissionais de educação pública técnica e superior, ciência, tecnologia e inovação do Brasil

O Brasil vive um dos momentos mais tristes, catastróficos e desesperadores de sua história. A pandemia já matou mais de meio milhão de pessoas e dilacerou o coração de milhões de familiares, amigas e amigos dessas pessoas. Além disto, a inflação galopante, a perda de renda e a completa ausência de políticas sociais que contemplem a criação de novos postos de trabalho penalizam ainda mais o povo brasileiro.

Tal catástrofe é decorrente da omissão, inação, atitudes deliberadamente equivocadas, negacionistas e, em certa medida, até criminosas do governo federal, sob a liderança do presidente da República. O morticínio diário de brasileiras e brasileiros não lhe afeta, pois dialoga com o seu próprio passado político como deputado, quando sempre defendeu a necropolítica, a tortura e a morte.

O Brasil, admirado e citado como exemplo para o mundo na primeira quinzena do terceiro milênio, especialmente pela enorme redução da miséria, pelo combate à fome, pelas políticas de inclusão social, pelos investimentos em educação, ciência, tecnologia e inovação, pela solidariedade soberana com as demais nações e pelo desenvolvimento econômico alcançado, hoje é considerado um PÁRIA no mundo.

Esse não é, decididamente, o país que queremos para nós, todas e todos, sem distinção. Queremos reconstruir um Brasil baseado na solidariedade, na empatia, no respeito indistinto à vida, às instituições e à soberania, para que possamos chamá-lo novamente de nossa nação.

Queremos e lutaremos pela nossa democracia; pelo respeito pleno à Constituição, por um Estado que garanta as liberdades individuais e promova o bem-estar para todas, todes e todos. Não aceitamos um Estado beligerante, militarizado, aparelhado e dominado pelos interesses de um governo que trabalha para seus asseclas e uma minoria que forma a elite econômica do País.

Diante deste cenário, exigimos o cessamento dessa política de morte, miséria, desespero e desesperança da população. Exigimos a vacinação imediata de toda a população e o respeito à ciência e aos especialistas da área da saúde. Conclamamos a todas e todos para se juntarem a nós, na construção da nação desejada, digna, solidária e respeitada interna e externamente, o que será possível a partir de 2022, com a eleição de um presidente que represente o povo brasileiro.

O Presidente Lula conhece as reais necessidades do País e já demonstrou o que sabe fazer, motivo pelo qual desejamos que ele aceite nos tirar do caos em que estamos mergulhados, pois estaremos ao seu lado.