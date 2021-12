"Ele cuspia em mim", diz ex-esposa do ex-secretário da Justiça de PE

Apoie o 247

ICL

Por Flávia Said, Metrópoles - A economista aposentada Maria Eduarda Marques de Carvalho apresentou, nesse domingo (12/12), novas denúncias contra o ex-marido, ex-secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco Pedro Eurico, com quem foi casada por 25 anos. Ela afirmou ter sido vítima de estupros recorrentes e disse que o ex-marido lhe dava cusparadas.

“Ele cuspia em mim. Estava passando por perto dele: sabe aquela coisa que a pessoa puxa e dá aquela cusparada? Ele cuspia em mim. Eu dizia: ‘O que é isso?’”, revelou em entrevista ao Fantástico, da TV Globo.

Após a repercussão da primeira denúncia de violência doméstica, feita na terça-feira (7/12), Pedro Eurico pediu exoneração do cargo, que ocupava há seis anos. O ex-secretário negou as acusações e classificou as denúncias de “manipulação” para tentar destruir sua imagem de homem público. A defesa dele vai pedir que novas testemunhas sejam ouvidas.

PUBLICIDADE

Leia na íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE