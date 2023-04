"Ele tem que pagar", diz Lula sobre extradição de Thiago Brennand

Presidente negou ter discutido a extradição do empresário com o Emir Xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan edit

247 - Antes de voltar ao Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concedeu uma entrevista coletiva a jornalistas e concordou enfaticamente com a decisão das autoridades brasileiras e árabes de extraditar Thiago Brennand. Para Lula, o acusado deve pagar pelos crimes que cometeu.

O empresário estava foragido há cerca de seis meses nos Emirados Árabes e é alvo de quatro pedidos de prisão pela Justiça de São Paulo, sendo acusado de agressão e estupro. As autoridades do país autorizaram a extradição dele para o Brasil.

Embora Lula já estivesse reunido com o presidente e Emir Xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan quando a decisão de extradição foi tomada no sábado (15), ele garantiu que não discutiu o assunto com ele.

"Esse não foi um assunto tratado com sua alteza, o Sheik Mohammed. […] Quando ela [extradição] vai acontecer é uma questão da Justiça e do governo. A única coisa que eu sei, é que se no mundo existem 1 milhão de cidadãos como esse, todos merecem ser punidos, porque não é humanamente aceitável que um brutamonte desses, seja um agressor de mulheres. Ele tem que pagar", disse Lula.

