'Eleição deste ano já tem resultado: a confirmação da vitória do Centrão', diz William Waack

Jornalista diz que Lula e Bolsonaro não têm interesse em desfazer o Centrão, mas o ex-presidente tem defendido que o povo escolha com seriedade seus representantes no Congresso

247 - O jornalista William Waack, em artigo publicado no Estado de S. Paulo nesta quinta-feira (14), afirma que "a excepcional eleição deste ano já tem resultado conhecido. É a confirmação da vitória do Centrão, do sistema político tradicional, da fraqueza dos partidos e do degradante nível geral do Legislativo, não importa o vencedor para o Planalto".

Ele tenta argumentar que tanto Jair Bolsonaro (PL) quanto o ex-presidente Lula (PT) "reconhecem publicamente as condições políticas e afirmam que sem o Centrão não governam", e diz que ambos "não parecem dedicados a alterar esse estado de coisas".

Bolsonaro de fato governa apoiado no Centrão. Há quem diga até que ele entregou totalmente a gestão federal a este grupo político. O que Lula tem dito, por outro lado, é que é preciso eleger boas bancadas de deputados federais e senadores comprometidos com o povo. Caso contrário, afirma o ex-presidente, ele terá, se eleito, de articular com o Centrão e com que tiver sido eleito.

