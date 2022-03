Eleições presidenciais 2022 terão ao menos três mulheres candidatas

Apoie o 247

Brasil de Fato - Diferentemente do que o Brasil de Fato informou nesta terça-feira (8), as eleições presidenciais de 2022 contará com ao menos três mulheres como candidatas. Além da senadora Simone Tebet (MDB-MS) – anunciada na terça pelo BdF como sendo a única pré-candidata à Presidência –, também se lançaram como pré-candidatas a operária sapateira e socióloga Vera Lúcia (PSTU) e a professora e economista Sofia Manzano (PCB).

O anúncio do nome de Vera Lúcia foi feito pelo PSTU nesta segunda-feira (7), mas sua pré-candidatura só será oficialmente lançada no dia 19. Vera é pernambucana, viveu em Sergipe e foi candidata à prefeitura de São Paulo em 2020. Ela já foi candidata à Presidência em 2018.

Já a pré-candidatura de Sofia Manzano foi anunciada em 13 de fevereiro pelo PCB. Manzano é paulistana, mas mora há seis anos na Bahia, onde atua como professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Em 2014, ela foi candidata a vice-presidente da República, na chapa com Mauro Iasi, também do PCB.

Por sua vez, a professora e advogada Simone Tebet já foi deputada estadual pelo Mato Grosso do Sul, prefeita de Três Lagoas (MS) e vice-governadora do estado, atualmente ocupando, desde 2015, o cargo de senadora pelo MDB.

O texto original sobre a participação de mulheres na eleição de 2022 já foi atualizado.

O Brasil 247 reproduziu equivocadamente a reportagem original do Brasil de Fato. Pelo erro, pedimos desculpas.

