Eleições têm 1.886 policiais e militares candidatos e 94,9% estão em partidos de direita

Apoie o 247

ICL

247 - O número de policiais candidatos cresceu 27% neste ano em comparação com as eleições de 2018, aponta um levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) divulgado na terça-feira (16). Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, o estudo destaca que os 1.866 integrantes das forças de segurança e defesa representam, em média, 6,6% dos postulantes registrados em todo o país. Deste total, 94,9% estão filiados a partidos de direita.

“Desde 2010, quando o FBSP começou a contabilizar as candidaturas deste tipo, há um aumento do número de policiais buscando cargos eletivos. Eram 1.037 em 2010, 1.161 em 2014 e saltaram para 1.469 em 2018, ano da candidatura de Bolsonaro à Presidência. Este ano, o PL, sigla do presidente, lidera o número de postulantes com 232 nomes, seguido pelo PTB, com 140 e do Republicanos, com 137”, ressalta a reportagem.

Com 807 postulantes, os policiais militares lideram o número de candidaturas no pleito deste ano. Em seguida, aparecem policiais civis (188), bombeiros militares (117), militares reformados (245) e integrantes das Forças Armadas (60). Outros 449 candidatos declaram ter outra ocupação, mas foram identificados por meio dos nomes utilizados na urna eletrônica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.