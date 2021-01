Eleitor de Bolsonaro, Xico Graziano questiona como foi possível o Brasil eleger Bolsonaro

Após a vitória do bolsonarismo nas eleições de 2018, o ex-PSDB publicou nas redes sociais: “vencemos com Jair Bolsonaro. A verdade venceu a mentira. O verde-amarelo venceu o vermelho. A honestidade venceu a corrupção. A democracia venceu. Lula perdeu. O Brasil venceu” edit

247 - O engenheiro agrônomo, um dos fundadores do PSDB e ex-ministro de FHC, Xico Graziano perguntou, nas redes sociais, “como pudemos eleger Bolsonaro?”, ao mencionar os recentes ataques feitos a jornalistas que divulgaram as compras do governo federal, que adquiriu mais de R$ 15 milhões em leite condensado em 2020.

Graziano, porém, foi eleitor de Jair Bolsonaro. Após a vitória do bolsonarismo nas eleições de 2018, o agrônomo publicou nas redes sociais: “vencemos com Jair Bolsonaro. A verdade venceu a mentira. O verde-amarelo venceu o vermelho. A honestidade venceu a corrupção. A democracia venceu. Lula perdeu. O Brasil venceu”, afirmou.

Internautas destacaram a questão:

Qdo a palavra CANALHA não é suficiente para definir um ser humano... pic.twitter.com/y61GhlHEtL — Guilherme Mello (@GuilSMello) January 28, 2021

