'Eleitor não quer, não conta e não pede por terceira via em 2022', concluem institutos de pesquisa

247 - Após a volta definitiva do ex-presidente Lula ao jogo político-eleitoral, decorrente da confirmação da suspeição do ex-juiz Sergio Moro pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e da consequente anulação dos processos do petista na Lava Jato, partidos de centro já manifestam preocupação em relação às eleições presidenciais de 2022.

Uma "terceira via" para o pleito capaz de disputar de igual para igual com Lula e Jair Bolsonaro parace não ser possível por enquanto. Pesquisa do Instituto Ideia encomendada pela revista Exame na sexta-feira (23) já mostrava que Lula é único nome que venceria o atual ocupante do Planalto em segundo turno.

Segundo relata a jornalista Daniela Lima, da CNN Brasil, nesta segunda-feira (26), siglas de centro enviaram institutos de pesquisa às ruas para entender o que se passa na cabeça do eleitor um ano antes do pleito e após o retorno de Lula. "Resultado assutou", diz a jornalista pelo Twitter. "Polarização Lula x Bolsonaro está cristalizada na cabeça do eleitor, que não quer, não conta e não pede por terceira via".

O ex-presidente, de acordo com apuração da jornalista, "retomou muita força na região Nordeste e está conseguindo reabilitar imagem no Sudeste". Os eleitores simpáticos a Lula veem nele uma figura "menos inconstante" que Bolsonaro.

Por falar em Bolsonaro, os levantamentos mostram que ele "pode fazer o que for que não baixa de 25% das intenções de voto", informa Daniela.

