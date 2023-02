Eleitores de Bolsonaro se mostram resistentes à pauta moral e beijo gay ainda é tabu, revela Quaest

Divisão dos brasileiros ajuda a dimensionar a persistência do conservadorismo moral no país, fortalecido nos últimos anos com o discurso de Bolsonaro, aponta pesquisa edit

247 - Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (14) com recorte exclusivo para pautas morais revelou que 46% dos brasileiros acham “ruim” ver casais homoafetivos se beijando em público, enquanto 48% dizem não se incomodar com isso. Considerando a margem de erro de 2,2 pontos percentuais, o número dos que apoiam e dos que se opõem é equivalente.

A pesquisa também revela um perfil herdado do bolsonarismo. Os brasileiros e brasileiras que mais desaprovam a demonstração de afeto entre pessoas do mesmo sexo disseram ter votado em Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da última eleição. São 58% nesse grupo, taxa que é de 39% entre apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“A divisão dos brasileiros quanto a esse tema ajuda a dimensionar a persistência do conservadorismo moral no país, fortalecido nos últimos anos com o discurso de Bolsonaro e que também se manifesta em relação a outros assuntos. A legalização do aborto, por exemplo, é historicamente rejeitada pela maioria da população. São 72% os que condenam essa proposta, segundo a Quaest, contra 23% que a apoiam”, destaca a reportagem do jornal O Globo.

