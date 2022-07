"Eles querem é colocar medo no povo," diz Frei Chico sobre ameaças golpistas de Bolsonaro e seus seguidores

"Não podemos recuar. O PT não pode se acovardar com as ameaças bolsonaristas. Querem nos impedir de sair de casa até para votar”, disse o irmão do ex-presidente Lula edit

247 - Irmão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), José Ferreira da Silva, o Frei Chico, disse que apesar de estar preocupado com o aumento da violência política por parte de Jair Bolsonaro e seus seguidores, o momento pede que a militância permaneça ativa.

“O que Bolsonaro e seus seguidores querem é colocar medo no povo, com esse estado permanente de terrorismo. A cada ação dessa que estamos vendo, eles tentam incutir na cabeça do nosso militante: ‘vou ou não vou ao comício, vai ter bomba ou não vai, vai ter confusão ou não vai’. E não podemos recuar. O PT não pode se acovardar com as ameaças bolsonaristas. Querem nos impedir de sair de casa até para votar”, disse Frei Chico ao blog do jornalista Ricardo Noblat, do Metrópoles.

“A militância tem que continuar na rua, de forma pacífica. Sem provocação. Se acontecer algo, é tentar identificar. Reagir com moderação, sem revidar”, completou. Ainda segundo ele, a reunião que Jair Bolsonaro realizou na segunda-feira (18) com embaixadores estrangeiros para atacar o sistema eleitoral, o Supremo Tribunal Federal e o ex-presidente Lula foi um ato de “desespero” do atual ocupante do Palácio do Planalto pelo risco de ser derrotado no pleito de outubro.

“Vejo de tudo ali. De desespero, sentindo que sua chance de reeleição diminui a cada momento, até tentar desviar o assunto para que não se fale do atentado contra o militante do Paraná. Ele percebeu que esse assunto lhe tira voto”, disse Frei Chico. A afirmação faz referência ao assassinato do guarda municipal e militante do PT Marcelo Arruda pelo bolsonarista Jorge José Guaranho no sábado (2), em Foz do Iguaçu (PR).

