Elias Jabbour manda recado para Ciro: está entre a morte política e a História

247 - O economista Elias Jabbour mandou um recado para o Ciro Gomes (PDT) nas redes sociais, neste sábado, 10, pedindo que o candidato a presidente pedetista defenda a candidatura do ex-presidente Lula (PT) no primeiro turno sob pena de estar cometendo “morte política”.

“Permitir um 2° turno no Brasil sob o fascismo com possibilidade de vitória de Bolsonaro é um crime. Entendo correntes políticas que dependem do bolsonarismo p/ existirem. Porém, determinadas figuras públicas podem escolher entre a morte política anunciada ou a história”, afirmou.

Permitir um 2° turno no Brasil sob o fascismo com possibilidade de vitória de Bolsonaro é um crime. Entendo correntes políticas que dependem do bolsonarismo p/ existirem. Porém, determinadas figuras públicas podem escolher entre a morte política anunciada ou a história. September 10, 2022

