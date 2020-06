Em 2017, Bolsonaro criticou foro privilegiado ao lado de Flávio: "porcaria"

Flávio Bolsonaro foi beneficiado por seu foro privilegiado em decisão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (25) edit

247 - Voltou a circular nesta quinta-feira (25) um vídeo de 2017 no qual Jair Bolsonaro critica o foro privilegiado ao lado de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro.

O vídeo volta a ter repercussão porque nesta quinta Flávio se beneficiou do foro privilegiado, tendo a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidido acatar o pedido de habeas corpus de sua defesa no processo sobre as “rachadinhas” na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Jair Bolsonaro diz na gravação de 2017 que a maioria dos deputados federais precisam ser reeleitos para se utilizarem do foro privilegiado. "Eu não quero essa porcaria de foro privilegiado", dispara Bolsonaro.

