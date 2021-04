'Em 40 anos de convívio, nunca vi Lula tão animado com a vida', afirma Ricardo Kotscho

247 - O jornalista Ricardo Kotscho avaliou nesta sexta-feira (2) que a retomada dos direitos políticos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva mudou completamente a conjuntura política do País.

Em artigo no Balaio do Kotscho, no UOL, Kotscho diz que Lula tem como prioridade absoluta se empenhar na luta pela vacinação em massa da população. "Nunca vi Lula tão animado com a vida em mais de 40 anos de convívio. Tenho falado com ele quase todos os dias e o encontro sereno, centrado, refeito do trauma da prisão, disposto a começar tudo de novo, mas ele sabe que não é hora de falar sobre eleições agora", afirmou o jornalista, que foi secretário de Imprensa no primeiro governo Lula.

"Com o discurso bem afiado, em poucos dias Lula tomará a segunda dose da vacina e logo irá começar a fazer outra vez o que mais gosta: viajar em caravanas pelo país para ver de perto como os brasileiros estão vivendo, ouvir suas queixas e seus sonhos, animar os desalentados, falar de planos para o futuro", acrescentou Kotscho.

