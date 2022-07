Em aceno nacionalista, Ciro afirma que China inseriu equipamento militar na Venezuela para mirar na Amazônia

Apoie o 247

Sputnik - Durante evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) na quinta-feira (22), o pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes (PDT), deu algumas declarações que surpreenderam a plateia presente ao fazer sérias acusações sobre atividades militares da China na Venezuela.

De acordo Ciro, Pequim teria Manaus, a capital do Amazonas, como alvo de seus "artefatos militares" e que esses equipamentos seriam "mais eficazes do que qualquer estrutura dissuasória de defesa brasileira", relata a revista Veja.

"[...] A China está muito infeliz com a política externa brasileira, com as coisas que o [presidente] [Jair] Bolsonaro andou fazendo. Eu leio os documentos deles. Eles estão anunciando autonomia em relação a proteínas vegetais em cinco anos. Eles fazem planos e cumprem. Estão ensinando Angola a plantar soja, estão com artefatos militares na Venezuela, aqui do lado, mais eficazes do que qualquer estrutura dissuasória de defesa brasileira com mira em Manaus, porque começaram a desconfiar das maluquices da nossa governança brasileira", afirmou o pré-candidato citado pela mídia.

Ao mesmo tempo, na visão do pedetista, Bolsonaro foi eleito no Amazonas porque "destruiu todas as estruturas de comando e controle" da região.

"Por que o Bolsonaro ganhou as eleições na Amazônia? Porque ele destruiu todas as estruturas de comando e controle na área. Acabou com o ICMBio, com a Funai, com o Ibama e desmontou o Exército, a Polícia Federal, a Marinha, ninguém pode fazer nada […]. Isto é uma imprudência, porque de verdade a humanidade está se preocupando com as mudanças climáticas, mas há protecionismo sustentando argumento ambiental para restringir as exportações brasileiras em proteínas [...]", declarou.

De acordo com a pesquisa divulgada pelo PoderData na quarta-feira (20) e citada pela IstoÉ Dinheiro, Ciro aparece em terceiro lugar com 6% das intenções de voto. Na sua frente, está o ex-presidente Lula com 43% seguido por Bolsonaro em segundo lugar com 37%.

