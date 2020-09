Em afago aos ruralistas, Bolsonaro diz que não pode "sufocar" o agronegócio em troca de terras indígenas

Em um evento promovido por ruralistas nesta sexta-feira (18), Jair Bolsonaro afirmou que não é possível "sufocar" o agronegócio - uma de suas bases de apoio no Congresso -, para que se faça mais demarcações de terras indígenas. edit

Lisandra Paraguassu, Reuters - Ao ser homenageado por representantes do agronegócio no Mato Grosso, o presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta sexta-feira, que não é possível sufocar o setor, que seria a garantia a segurança alimentar do país, para que se faça mais demarcações de terras indígenas.

Segundo Bolsonaro, o Brasil vem sofrendo críticas pelo que chamou de “alguns focos de incêndio” que acontecem ao longo dos anos, mas afirmou que isso é feito por concorrente comerciais do país.

“Para nossos concorrentes, quanto mais nos atacarem melhor”, afirmou o presidente em discurso durante evento em Sinop.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.