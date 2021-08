Em almoço com Gilmar Mendes, comandante da Aeronáutica nega apoio à aventura golpista

No encontro, o ministro do STF reafirmou a credibilidade do sistema de votação brasileiro e negou que as urnas eletrônicas sejam alvo de fraudes edit

247 - O comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior, e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes tiveram, na terça-feira (3), um almoço. No encontro, o militar negou apoio a qualquer aventura golpista no Brasil.

O encontro vem menos de um mês após o comandante da Aeronáutica ter subido o tom das ameaças contra a CPI da Covid, que vem revelando o envolvimento de militares no esquema de corrupção no Ministério da Saúde.

Baptista Júnior havia dito que as Forças Armadas têm "base legal" para agir contra o Congresso, após o presidente do colegiado, senador Omar Aziz (PSD-AM), ter apontado para a existência de um "lado podre".

PUBLICIDADE

Além disso, o encontro ocorre em meio a tensões entre o Judiciário e Jair Bolsonaro, que vem redobrando as ameaças contra a realização das eleições de 2022.

As declarações do chefe de governo preocupam o ministro Mendes. Ele reafirmou a credibilidade do sistema de votação brasileiro e negou que as urnas eletrônicas sejam alvo de fraudes. (Com informações da Folha de S.Paulo).

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.