Em ano eleitoral, Bolsonaro exige R$ 1,7 bilhões para reajuste de policiais federais

Para agradar policiais federais em um ano eleitoral, Bolsonaro deu um ultimato a equipe econômica de Paulo Guedes para garantir reajuste à categoria no Orçamento edit

Apoie o 247

ICL

247 - Enquanto Jair Bolsonaro faz elogios ao ministro da Economia, Paulo Guedes, nos bastidores é travada uma queda de braço na primeira revisão do Orçamento deste ano opõe o Palácio do Planalto e a equipe econômica.

De acordo com a colunista do O Globo, Malu Gaspar, o motivo é o reajuste dos policiais federais, que vai custar ao governo R$ 1,7 bilhão.

"Simulações feitas pelos técnicos do ministério de Paulo Guedes indicam que não há recursos para pagar todos os programas já previstos e ainda bancar o aumento. Bolsonaro, porém, avisou novamente nesta segunda-feira que não quer saber de onde virá o dinheiro. Quer que o reajuste seja pago de qualquer maneira", informa a jornalista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo ela, Bolsonaro considera que o aumento dos policiais é sagrado. No entanto, com a verba que Bolsonaro quer destinar ao reajuste salarial dos policiais seria possível cobrir todos os investimentos previstos no ano para os ministérios da Cidadania e da Mulher.

"O que a equipe de Guedes está tentando agora é encontrar de onde tirar os recursos. O resultado desse estica e puxa só se saberá amanhã. A única certeza no momento é que, para os policiais federais ganharem, alguém vai ter que perder", salientou a jornalista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE