Em apenas 2 anos, Bolsonaro multiplicou por 10 o número de militares nas chefias de estatais

General Joaquim Silva e Luna, que irá assumir a presidência da Petrobrás, será o 92º militar a ocupar um cargo de comando em alguma estatal. Segundo o TCU, até julho do ano passado, 6.157 militares exerciam funções civis na administração pública federal

247 - O governo Jair Bolsonaro possui o maior número de militares no topo da hierarquia das maiores estatais com participação da União já registrado no Brasil. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o general Joaquim Silva e Luna, que irá assumir a presidência da Petrobrás, será o 92º militar a ocupar um cargo de comando em alguma estatal federal. O número deve aumentar, já que ele deverá levar como auxiliares membros das Forças Armadas.

Desde que chegou ao poder, Bolsonaro multiplicou por dez o total de militares lotados em cargos de comando das estatais. Em 2018, no final do governo Michel Temer, os representantes das Forças Armadas ocupavam apenas nove cargos do gênero.

Considerando apenas as 46 estatais controladas diretamente pela União, 15 são presididas por militares. O general Joaquim Silva e Luna será o 16º. ​Um levantamento do Tribunal de Contas da União (TCU) realizado em julho do ano passado aponta que 6.157 militares estavam exercendo funções civis na administração pública federal naquele momento.

Segundo a reportagem, o número mais que dobrou quando em comparação com 2016, quando 2.os militares ocupavam 957 cargos em estatais. O relatório do TCU aponta, ainda, que os cargos comissionados em poder dos militares passou de 1.950, em 2016, para 2.643 no ano passado, um crescimento de 34,5%.

