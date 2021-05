Em ato falho, Braga Netto confessa "golpe militar de 64"

Em fala na Câmara dos Deputados, o ministro da Defesa, em claro deslize, se esqueceu de chamar o início da ditadura de militar no Brasil de "movimento de 64" edit

247 - O ministro da Defesa, Walter Braga Netto, em fala à Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (5) para discutir as prioridades da pasta em 2021 cometeu um ato falho.

Ao citar o início da ditadura em 1964, Braga Netto admitiu que o chamado "movimento de 64" tratou-se, na realidade, de um "golpe".

Após o deslize, o ministro voltou a classificar o episódio como "movimento". "Eu não exaltei o golpe militar de 64. O golpe mili....não disse que era uma exaltação. É um acontecimento histórico, que tem que ser compreendido no contexto da Guerra Fria. Não houve um golpe militar, houve um atendimento a um chamamento público. Os senhores têm que estudar um pouco a história. O movimento de 64 teve amplo apoio popular, amplo apoio da imprensa, lideranças políticas, da igreja, do segmento empresarial e tudo mais. Isso tudo que houve em 64 nos governos militares foi resolvido com a lei da anistia proposta pelos próprios militares. A justiça já pacificou. pode-se tanto celebrar".

