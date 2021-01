Em áudio, Mario Gomes responsabiliza Freixo pela crise do oxigênio em Manaus

"Esse cara que está matando as pessoas. Não foi o Freixo que arrumou o esquema lá em Manaus, para tirar o oxigênio? Tentaram tirar aqui em Cabo Frio. O Freixo tentou. Correram com ele de lá", diz o ator Mário Gomes em áudio que circula na internet edit

247 - Um áudio que circula nas redes sociais, supostamente atribuído a Mario Gomes, mostra o ator responsabilizando o deputado federal Marcelo crise da falta do oxigênio hospitalar em Manaus. Ainda no áudio, ele diz que "todo mundo" quer tirra Jair Bolsonaro do poder "só por que o cara é honesto"

“Que esquerda, que esse homem é esquerda? Porra, nenhuma. Isso é um filha da puta. Esse cara que está matando as pessoas. Não foi o Freixo que arrumou o esquema lá em Manaus, para tirar o oxigênio? Tentaram tirar aqui em Cabo Frio. O Freixo tentou. Correram com ele de lá”, diz o ator.

No áudio, que também foi enviado ao ator Carlos Vereza, Mario Gomes também usa de homofobia para atacar o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). “Esse Dória. Um demagogo, calça apertada, viado de merda, filha da puta. O lockdown? O cara está desesperado, não pode ter lockdown. O cara quer quebrar o país”, diz ele no áudio.

Confira o àudio.

Um trecho do áudio do ator @MarioGomesarte para o tambem ator Carlos Vereza. São 4 minutos de áudio que vazou, eu tô eh morta pic.twitter.com/gMsOFUCjr0 January 20, 2021

