Em áudio, Sérgio Reis diz que tem ajuda financeira para golpe e ameaça ‘quebrar tudo’

247 - Um áudio atribuído ao cantor Sérgio Reis mostra o bolsonarista ameaçando um golpe no país e dizendo também que é financiado para poder colocar em prática a ação antidemocrática.

Na gravação, que viralizou nas redes neste domingo (15), Reis ainda diz que se o Senado não acatar os pedidos “populares” de impeachment contra os ministros do STF, eles irão "quebrar tudo”.

Apesar do apelo do bolsonarista, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), não dará andamento aos pedidos de impeachment prometidos por Jair Bolsonaro contra os ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Não há qualquer casualidade e nenhum fato objetivo na argumentação apresentada por Bolsonaro", segundo um interlocutor de Pacheco, ouvido por Gerson Camarotti, no G1.

Áudio do Sérgio Reis

Áudio do Sérgio Reis

👇👇👇 pic.twitter.com/aTNVsceNmL

August 15, 2021





