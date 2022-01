Em baixa nas pesquisas, Bolsonaro lança licitação de R$ 20 milhões para fazer avaliação da gestão em ano eleitoral

Apoie o 247

247 - O governo Jair Bolsonaro lançou edital de quase R$ 20 milhões para a contratação de pesquisas de opinião pública em meio ao ano eleitoral. De acordo com o site O Antagonista, o objetivo é obter dados qualitativos e quantitativos sobre a atual gestão, os programas executados e quais são as “preferências dos cidadãos sobre temas relevantes da agenda nacional”. As pesquisas eleitorais realizadas até o momento apontam que Jair Bolsonaro não seria reeleito caso as eleições fossem realizadas hoje.

Conforme o edital publicado pelo Ministério das Comunicações, comandado pelo bolsonarista Fábio Faria, os serviços totalizam R$ 19,8 milhões, sendo R$ 2,8 milhões para pesquisas qualitativas e R$ 17 milhões para as pesquisas quantitativas.

O valor é quase o dobro do que foi gasto pela ex-presidente Dilma Rousseff, deposta pelo golpe parlamentar de 2016, em 2013, e por Michel Temer em 2018, quando foram realizadas as últimas licitações para esse tipo de serviço. A contratação de serviços de pesquisas de opinião foi suspensa por Jair Bolsonaro ainda no primeiro ano de gestão.

A expectativa é que sejam realizadas 300 entrevistas qualitativas e 150.148 entrevistas quantitativas ao longo de 12 meses e o contrato poderá ser prorrogado por até 60 meses.

