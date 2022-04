Em Brasília, Lula negocia chapas estaduais e busca apoio do PSD e MDB já para o 1º turno

O ex-presidente está na capital federal e faz uma série de reuniões no hotel em que está hospedado edit

247 - Em viagem a Brasília para participar nesta quinta-feira (28) de dois eventos de partidos aliados, o PSB e a Rede Sustentabilidade, o ex-presidente Lula (PT) fez na quarta-feira (27) uma série de reuniões articulando apoios para a eleição deste ano, de acordo com o Metrópoles.

O ex-presidente recebeu aliados petistas e de outras legendas e negociou a formação de chapas estaduais para o pleito, principalmente em estados em que há indefinição sobre candidatos e cargos, como em Pernambuco.

Lula também busca articular em Brasília um apoio formal do PSD de Gilberto Kassab à sua candidatura presidencial já no primeiro turno. O PSD fez tentativas de lançar candidaturas próprias ao Palácio do Planalto. Nenhuma empolgou o eleitorado e nem mesmo a sigla.

Lula teria conversado com os irmãos Nelson (senador pelo PDT de MS) e Fábio Trad (deputado federal pelo PSD de MS) na quarta-feira.

Ao sair de uma reunião com Lula, o deputado federal José Guimarães (PT-CE), um dos coordenadores da pré-campanha do ex-presidente, declarou: "eu tenho a esperança de trazer o PSD ainda para o primeiro turno. Para mim, pode ser o delta que ainda falta para fortalecer nossa campanha”.

Segundo o parlamentar, o PT quer saber quais são as condições do PSD para avançar nas negociações. Uma das opções é o apoio do PT ao ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil, que está na corrida pelo governo de Minas Gerais.

A missão de conquistar o apoio do PSD envolve também a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), que mantém conversas constantes com Kassab.

Outro partido que ainda não foi descartado por Lula é o MDB, que tem como pré-candidata à Presidência a senadora Simone Tebet (MS). O petista tem esperança de conseguir apoio da legenda para o primeiro turno e, para isso, julga ser indispensável obter a simpatia da ala ligada ao ex-presidente Michel Temer no partido.

Moreira Franco, que comandou a Secretaria-Geral da Presidência durante o período Temer e foi ministro da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), tem sido procurado por integrantes da Executiva Nacional do PT. Aos petistas, ele sinalizou que trabalhará pela aliança com Lula.

