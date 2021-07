Em busca pela 3ª via, MDB quer lançar Simone Tebet pré-candidata à Presidência

247 - Em busca por uma alternativa à polarização entre o ex-presidente Lula e Jair Bolsonaro, o MDB quer lançar a senadora Simone Tebet (MDB-MS) como pré-candidata à Presidência da República.

Ao mesmo tempo, outros partidos que se proclamam como de centro se preparam para lançar seus nomes em busca de viabilizar uma candidatura capaz de representar a chamada terceira via com alguma chance na disputa presidencial de 2022.

O nome da senadora Tebet ainda não foi referendado oficialmente pela executiva do MDB, mas segundo reportagem da Folha de S.Paulo, tem o consenso entre variados grupos do partido.

Além do MDB, outros oito partidos formaram um grupo no WhatsApp para debater a conjuntura eleitoral e buscar uma opção que fuja à polarização Lula-Bolsonaro. Fazem parte desse grupo siglas como MDB, DEM, Solidariedade, PV, Podemos, PSL, Cidadania, PSDB e Novo, que poderiam eventualmente se unir em torno do nome que se mostrar mais competitivo antes da disputa no primeiro turno.

