Em campanha eleitoral, Bolsonaro escolhe hotel menos luxuoso para viagem a Nova York

Jair Bolsonaro participará da Assembleia Geral da ONU e discursará no próximo dia 20 edit

247 - Ao contrário de outras viagens, na qual gastou uma enorme soma de dinheiro público, ficando hotéis luxuosos e regalias, Jair Bolsonaro, em campanha eleitoral, vai se hospedar num hotel quatro estrelas de Nova York – isto é, um pouco menos luxuoso – entre segunda e terça-feira que vem, informou o colunista Lauro Jardim do jornal O Globo .

Bolsonaro vai à cidade norte-americana para discursar na Assembleia Geral da ONU no próximo dia 20.

Segundo o jornalista, é a primeira vez que Bolsonaro ficará no Omni Berkshire Place. “Em outras duas viagens para a mesma cerimônia, em 2019 e 2021, Bolsonaro optou pelo InterContinental New York Barclay”, destacou a reportagem.

Segundo a coluna, as diárias do Omni Berkshir para a semana que vem variam de R$ 4,2 mil a R$ 8,5 mil e Bolsonaro deve ficar com a mais em conta.

“O ‘downgrade’ na hospedagem pode servir como blindagem diante de críticas por gastos excessivos”, diz a matéria. Finalmente, Bolsonaro está em campanha eleitoral…

