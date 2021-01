Em carreatas em todo o País, brasileiros pedem vacina e Fora Bolsonaro (vídeos)

Mobilizações são grandes em várias capitais e levam carros às ruas, com buzinaço, também em cidades do interior. Manifestantes gritam “Fora Bolsonaro” e intensificam debate para o impeachment em meio à gravidade da pandemia edit

247 - Cidades de todo o Brasil foram palco neste sábado (23) de carreatas em defesa do impeachment de Jair Bolsonaro em meio ao agravamento da pandemia do coronavírus, com aumento do número de mortes. As manifestações, que começaram cedo, também pediram vacina para todas e todos e defenderam a continuidade do auxílio emergencial.

Em algumas capitais, como Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, as mobilizações foram enormes, levando centenas de carros às ruas, com buzinaço e muitos gritos e bandeiras. Mas os protestos aconteceram também em centenas de cidades do interior de todos os estados. Confira abaixo imagens postadas nas redes sociais:

Carreata pelo impeachment do genocida Jair Bolsonaro em Brasília foi enorme.



Pode ser o começo do fim do governo miliciano!

📸 do @metropoles#CarreataForaBolsonaro #ImpeachmentBolsonaroUrgente pic.twitter.com/PKfRFOZ9JE January 23, 2021

Rio de Janeiro mostrou a força do Fora Bolsonaro nesse sábado #CarreataForaBolsonaro pic.twitter.com/iMG14FSuJN — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) January 23, 2021

Em São Paulo a #CarreataForaBolsonaro estava marcada pras 16h mas desde as 14 tá rolando uma super concentração com centenas de carros protestando pelo impeachment. pic.twitter.com/dS1MCj7tyB January 23, 2021

Recife quer o fim do governo genocida.#ForaBolsonaro e leve com você milicos e milicianos.#CarreataForaBolsonaro pic.twitter.com/2tyojJGiED — Toni Bulhoes (@ToniBulhoes) January 23, 2021

Rio, Brasília, Belém e Rondônia já se levantaram contra Bolsonaro em grandes carreatas pedindo por #impeachmentJa! A nossa aqui em Porto Alegre é daqui a pouco! Nos encontramos às 16h no Largo Zumbi. pic.twitter.com/3jBG16kXjQ — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) January 23, 2021

Belo Horizonte se preparando para iniciar sua carreata Fora Bolsonaro! pic.twitter.com/GBF6VUUhXx — Rudá Ricci (@rudaricci) January 23, 2021

CARREATA



Em Fortaleza, grupos que pedem a saída de Bolsonaro se reúnem neste momento na Rua Dragão do Mar para início da carreata. Nossa equipe está no local enviando informações. Acompanhe.



Vídeo do repórter Carlos Holanda 👇 pic.twitter.com/870EF4lgG0 — O POVO Online (@opovoonline) January 23, 2021

Gigante carreata em Porto Alegre em defesa do impeachment do Bolsonaro! #ImpeachmentDeBolsonaroUrgente pic.twitter.com/1j9GsymeCA — José Guimarães (@guimaraes13PT) January 23, 2021

Em Porto Velho, carreata pede impeachment de Bolsonaro e vacina pra todos e todas! Ato percorreu o centro da capital de Rondônia. Vídeo: Luciana Oliveira pic.twitter.com/tSD40BFXMX — Brasil 247 (@brasil247) January 23, 2021

