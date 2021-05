Em carta, Eduardo Moreira responde ataques após denunciar violência contra indígenas no MS

247 - O economista Eduardo Moreira escreveu uma carta aberta se defendendo contra o prefeito da cidade de Dourados (MS), Alan Guedes, e o deputado estadual Marçal Filho, que fizeram proposta de moção de repúdio relativa à entrevista que ele deu, na qual denunciou “as violências que presenciei ao morar uma semana nas aldeias indígenas da região”.

Em carta, Moreira reforçou as denúncias que fez, mas denunciou que “cria-se uma narrativa de que eu ofendi o povo de Dourados, gratuitamente”. “No período em que lá estive, presenciei atrocidades que jamais havia visto em todas as viagens que fiz para morar nas regiões pobres e em conflito deste nosso continental país”, destacou.

Por isso, propôs uma visita a Dourados com um representante do Congresso Nacional da Comissão de Direitos Humanos, um representante da OAB da Comissão de Direitos Humanos, “e uma equipe para registrar nossa visita”.

“Pediria somente que providenciassem proteção policial para a viagem, devido às centenas de ameaças contra minha vida que recebi após as manifestações de V.Exas”, escreveu.

Veja íntegra da carta aberta de Eduardo Moreira

Exmos Senhor Alan Guedes, Prefeito da cidade de Dourados-MS, e Senhor Marçal Filho, Deputado Estadual do Mato Grosso do Sul

Chegou ao meu conhecimento no dia de ontem as manifestações de V.Exas bem como a proposta de moção de repúdio relativa à entrevista que concedi à jornalista Leda Nagle, onde denunciei mais uma vez as violências que presenciei ao morar uma semana nas aldeias indígenas da região de Dourados.

No período em que lá estive, presenciei atrocidades que jamais havia visto em todas as viagens que fiz para morar nas regiões pobres e em conflito deste nosso continental país.

Em todas as oportunidades que tive de fazer estas denúncias, estas sempre foram recebidas com espanto e interesse de ajudar aos que sofrem. Nesse sentido fiquei surpreso pelas manifestações de V.Exas. não terem sequer mencionado as violências que denunciei contra os irmãos e irmãs Guaranis Kaiowás. Aliás, chegam mesmo a ser negadas. Cria-se uma narrativa de que eu ofendi o povo de Dourados, gratuitamente.

Estive já dezenas de vezes fora do Brasil, conversando com algumas das maiores lideranças globais na defesa dos direitos humanos. Muitas vezes ouvi deles denúncias assustadoras sobre violências que cometemos aqui em nosso país. Nunca me senti ofendido. Me senti envergonhado, por morar num país tão rico e abençoado e não termos conseguido dar fim a estas maldades que cometemos como sociedade.

Faço, de coração uma proposta a ambas V.Exas. Combinemos uma visita minha a Dourados, com uma representante do Congresso Nacional da Comissão de DH, um representante da OAB da comissão de DH, e uma equipe para registrar nossa visita. Me permitam ir com vocês aos lugares onde estive e apresentá-los a esta realidade e também as lideranças que lutam por este povo. Isso pode ajudá-los a compreender o que denunciei e ser esperança de tempos melhores para estes irmãos e irmãs.

Pediria somente que providenciassem proteção policial para a viagem, devido às centenas de ameaças contra minha vida que recebi após as manifestações de V.Exas.

Será para mim um final feliz para esta história. Uma chance de verdadeiramente dar vez e voz a este povo que há séculos vem sendo exterminado, e que clama por paz e espaço. Espaço que aliás já foi todo deles antes de capturarmos suas terras e vidas.

Contem comigo para fazer esta ponte e caminharmos juntos para um futuro mais feliz.

Vamos juntos repudiar a miséria. Aí teremos um país mais digno.

Com meu respeito,

Eduardo Moreira.

