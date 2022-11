Em carta endereçada a Biden, Federação Brasil da Esperança solicita liberdade para Julian Assange

“Nos unimos ao apelo pela imediata libertação do Sr. Assange feito por organizações internacionais nas Nações Unidas", destacam os parlamentares brasileiros no documento edit

247 - Parlamentares da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) enviaram uma carta ao presidente do Estados Unidos, Joe Biden, e à presidenta da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, se posicionando de forma contrária à extradição do jornalista australiano Julian Assange, que está preso na Inglaterra, para ser julgado em território norte-americano. No documento, os parlamentares alertam que esse fato criaria um precedente negativo para a liberdade de expressão e o livre exercício da imprensa em todo o mundo.

“Nos unimos ao apelo pela imediata libertação do Sr. Assange feito por organizações internacionais nas Nações Unidas, bem como pela Anistia Internacional, outras entidades defensoras dos direitos humanos e associações legais, médicas e profissionais”, afirmam os parlamentares na carta

Os parlamentares lembraram às autoridades americanas que Assange “adotou práticas que são essencialmente do jornalismo investigativo”, entre elas, “receber informações classificadas de uma fonte dentro do governo e publicar as informações de interesse público”.

Ainda de acordo com os congressistas brasileiros, esse ato não pode ser enquadrado na Lei de Espionagem porque “criminalizariam práticas rotineiras, que são protegidas pela Primeira Emenda à Constituição dos Estados Unidos”. Os parlamentares também destacaram que o governo de Barack Obama se recusou a processar Assange por espionagem.

A carta foi divulgada na esteira de uma reunião dos membros das bancadas da Federação na Câmara Federal com os editores do WikiLeaks Kristinn Hrafnsson e Joseph Farrell, realizada na última segunda-feira (28), e que também contou a presença do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

