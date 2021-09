Em cerimônia, Bolsonaro segura fuzil de brinquedo ao lado de criança vestida de militar

Apoie o 247

Metrópoles - Uma criança fantasiada de policial se sentou do lado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) com um fuzil de brinquedo durante a cerimônia de sanção do projeto de obras do metrô de Belo Horizonte e do lançamento da pedra fundamental do Centro Nacional de Vacinas.

O presidente, entusiasta do armamento, elogiou os pais do menino — que não teve a idade e o nome revelados. O evento aconteceu nesta quinta-feira (30/9).

“Eu estou com quase 70 anos. Quando eu era moleque, eu brincava com isso: arma, flecha, estilingue. Assim foi criada a minha geração e crescemos homens, fortes, sadios e trabalhadores”, contemporizou.

