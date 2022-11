Em cerimônia, Mourão pede para Bolsonaro ‘abrir o jogo’ e excita golpistas (vídeo)

Bolsonaro participou da cerimônia de formatura dos aspirantes da Academia Militar das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro edit

247 - Depois de dias de sumiço desde a derrota no segundo turno das eleições, Jair Bolsonaro participou neste sábado (26) da cerimônia de formatura dos aspirantes da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende no Rio de Janeiro, mas não discursou.

No entanto, uma imagem viralizou nas redes sociais. O vice, general Hamilton Mourão (Republicanos), se aproxima de Bolsonaro no palco e pergunta se ele "não vai falar com o povo”. Bolsonaro permanece em silêncio e o vice pede: “Abre o jogo”.

A milícia digital bolsonarista interpretou o gesto como um sinal e excitou os golpistas que pedem uma manobra para impedir a posse do candidato eleito Lula (PT).

Algum especialista em leitura labial pra saber o que o Mourão disse antes de ABRE O JOGO para o Bolsonaro? pic.twitter.com/OtShGubM3E — William De Lucca (@delucca) November 26, 2022





NÃO HÁ BRIGA ENTRE MOURÃO E O PR. Aconteceu que Mourão, muito à vontade, sugeriu a Bolsonaro avisar o povo que o martelo foi batido. O PR fez apenas um gesto de "calma, ainda não". É que Bolsonaro sabe que existem leitores labiais por aí. Mas que o martelo foi batido, isso foi. pic.twitter.com/rDhoumQ72g — Pensa Brasil (@pensabrasilbr) November 26, 2022





