Em comunicado ao STF, Polícia Federal diz ter coletado mais de 4.400 horas de gravação dos atos terroristas do 8/1

247 - A Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que coletou 4.410 horas de filmagens dos circuitos internos de segurança do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e da própria Corte durante os atentados terroristas do dia 8 de janeiro, quando militantes bolsonarismo e de extrema direita invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília. Segundo a Folha de S. Paulo, a PF também disse ter coletado outros 129 gigabytes de imagens dos ataques em vídeos que circulam na internet.

"Os vídeos foram encaminhados para os Institutos de Criminalística e Identificação Nacional e estão sendo realizadas as perícias e análises para as deliberações pertinentes", disse a PF no comunicado enviado ao STF sobre o assunto.

O documento ressalta que também “foi solicitado ainda dia 19/04/2023 a apresentação de laudo pelo INC (Instituto Nacional de Criminalística) a fim de identificar e reconhecer as movimentações e dinâmica de ações dos agentes públicos, neste compreendidos também as identidades destes".

O comunicado da PF foi feito na esteira da decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes, que na sexta-feira (21) determinou que a corporação se manifestasse sobre a coleta das imagens da intentona golpista.

