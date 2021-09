Onyx Lorenzoni também ameaça e diz que 7 de setembro será "recado" para o Brasil e o mundo

"Não pode nenhuma pessoa por maior sua arrogância, sua prepotência, por maior que seja seu destemor a Deus, ela achar que ela está acima do bem e do mal", disse o ministro no congresso CPAC Brasil, grupo de extrema direita edit

247 - O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, usou o congresso CPAC Brasil, de extrema direita, como um meio para convocar à população a participar dos atos golpistas marcados para a próxima terça-feira (7) e ameaçar a sociedade, afirmando que ele será um recado para o Brasil e o mundo.

"No dia 7 vamos todos para rua, vamos de verde e amarelo, mostrar o povo ordeiro, as nossas famílias, levar nossos filhos e filhas pelas mãos, levar nossos avós, os netos, vamos levar nossa alma e nosso coração pelas ruas do Brasil para que fique muito claro que supremo é o povo brasileiro", afirmou Onyx. "Não pode nenhuma pessoa por maior sua arrogância, sua prepotência, por maior que seja seu destemor a Deus, ela achar que ela está acima do bem e do mal", complementou.

Para o ministro, "Bolsonaro não se afastou uma linha da Constituição brasileira. "São outros que venceram as quatro linhas, não o presidente", discursou o ministro, sem citar nomes. "Não há paralelo no planeta de presidente que tenha sido mais vilipendiado do que esse homem, mais atacado do que ele, mas ele tem resiliência, tem força e como a maioria de nós não tem medo de botar o joelho no chão e dizer ‘meu Deus, socorre o meu País'", disse.

