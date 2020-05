Em curso, MEC usa vídeo de policial dando tiro para conter alunos

Anderson Costolli, Metrópoles - O Ministério da Educação (MEC) ministrou um curso de capacitação para profissionais do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares , entre os dias 10 e 13 de dezembro de 2019. Entre os conteúdos apresentados como material de apoio, um vídeo chama atenção. Nele, uma policial tenta conter a turma de crianças no que parece ser uma sala de aula. Diante da frustração, a militar dá um tiro para cima.

As imagens são de uma esquete de comédia norte-americana. O título do vídeo é “Como controlar uma sala de aula” e ele foi obtido via Lei de Acesso à Informação (LAI) pelo núcleo de dados Fiquem sabendo , com sede em São Paulo.

