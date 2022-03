Em decisão inédita, IBGE irá divulgar pela primeira vez dados sobre a orientação sexual dos brasileiros

Divulgação acontece após o MPF questionar o fato do IBGE não ter incluído perguntas sobre a população LGBTQIA+ no Censo Demográfico de 2022 edit

247 - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) irá divulgar os dados sobre a orientação sexual da população brasileira. A decisão inédita foi tomada após o Ministério Público Federal (MPF) questionar o fato do Censo Demográfico de 2022 não ter incluído perguntas sobre a população LGBTQIA+.

De acordo com o G1, os dados serão divulgados no dia 25 de maio, quando será apresentada a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS). “O levantamento foi feito em 2019 em parceria com o Ministério da Saúde e não previa a divulgação dos dados sobre orientação sexual”, observa a reportagem.

O IBGE justificou a não inclusão de perguntas sobre o tema no Censo alegando que o sistema de pesquisa não é adequado por permitir que um morador do domicílio responda pelos demais.

"A metodologia de captação das informações do Censo permite que um morador possa responder por ele e pelos demais residentes do domicílio. Pelo caráter sensível e privado da informação, as perguntas sobre a orientação sexual de um determinado morador só podem ser respondidas por ele mesmo", disse o IBGE por meio de nota. .

O IBGE também afirmou que entende a importância do tema e que, por isso, desenvolveu na PNS uma questão específica sobre a orientação sexual.

