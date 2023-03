Em depoimento à PF, Bento Albuquerque diverge de Bolsonaro e muda versão sobre escândalo das joias sauditas

Apoie o 247

247 - O ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque disse em depoimento à Polícia Federal (PF), nesta terça-feira (14), que recebeu as joias sauditas, avaliadas em mais de R$ 16,5 milhões, como um presente oferecido pela monarquia da Arábia Saudita ao Estado Brasileiro. A informação é da coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo.

Ainda segundo a reportagem, Albuquerque teria dito aos investigadores “que deu encaminhamento no processo de tentar liberar as peças de diamantes, avaliadas em R$ 16,5 milhões, apreendidas pela Receita Federal, com a finalidade de que fossem incorporadas ao Estado”.

A versão contada no depoimento, porém, é diferente da que o ex-ministro contou no momento em que as joias foram apreendidas pela Receita Federal, poucos após o ministro e sua comitiva desembarcarem no Brasil. Na ocasião, Bento Albuquerque afirmou que os objetos eram um presente para a então primeira-dama Michelle Bolsonaro.

A versão do ex-ministro também diverge da contada pela defesa de Jair Bolsonaro (PL) que disse, em nota, que o ex-mandatário" declarou oficialmente os bens de caráter personalíssimo recebidos em viagens".

A nota faz referência a um segundo estojo de joias masculinas, avaliadas em cerca de R$ 400 mil, que foram introduzidas irregularmente no Brasil e acabaram sendo incorporadas ao acervo pessoal de Bolsonaro.

