Em desespero, Bolsonaro cria e impulsiona site com ataques a Lula

247 - Em mais uma demonstração de desespero, Jair Bolsonaro (PL) criou e impulsionou no Google um site que reúne notícias e conteúdos negativos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder em todas as pesquisas eleitorais.

A prática, segundo especialistas, é proibida pela legislação eleitoral, destaca reportagem da Folha de S.Paulo.

Chamada Lulaflix, a página foi criada em 30 de agosto e o domínio está registrado no CNPJ da campanha de reeleição de Bolsonaro. No entanto, a página não consta no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) como pertencente à equipe do ocupante do Palácio do Planalto.

A reportagem lembra que o artigo 57 da legislação eleitoral aponta ser crime a "contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato".

