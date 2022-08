Em entrevista morna, Ciro promete governar por plebiscitos contra falta de apoio no Congresso

Candidato à Presidência da República pelo PDT participou de sabatina no Jornal Nacional edit

247 - O candidato do PDT a presidente da República, Ciro Gomes (PDT), afirmou nesta terça-feira (23), em entrevista ao Jornal Nacional, que pretende governar com o apoio da população, por meio de plebiscitos, caso seja eleito e não tenha maioria no Congresso Nacional para governar.

“São 600 bilhões de reais em dívidas que estão levando 15% da receita dos estados e municípios pra Brasília. Eu reestruturo essa dívida, reforço o caminho do investimento dos estados e municípios e os governadores e prefeitos vêm pra mediação”, explicou o pedetista.

Os plebiscitos, então, seriam aplicados, segundo o candidato, para resolver possíveis divergências no projeto. “Persistiu o empate neste ou naquele ponto? Chama o povo para votar diretamente, através de plebiscitos”, explicou.

