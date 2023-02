Em evento do MST, Lewandowski destaca crise da democracia no país

“Essa democracia na qual nenhum de nós se sente representado é atravessada por crises que possuem raízes profundas no sistema político", disse o ministro do STF edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski participou neste sábado (11) do seminário Democracia e Participação Popular, promovido pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O evento foi realizado na Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF), em Guararema (SP).

O magistrado compôs a mesa principal do evento ao lado dos juristas Lenio Streck e Carol Proner e do dirigente nacional do MST, João Pedro Stedile.

Em sua fala, Lewandowski destacou que o Brasil enfrenta uma profunda crise da democracia representativa e liberal. “Essa democracia na qual nenhum de nós se sente representado é atravessada por crises que possuem raízes profundas no sistema político. Hoje, a democracia é composta por alguns, que representam outros”, disse.

“Quando falamos que a democracia está em crise […], estou dizendo que a ideia de democracia, do povo participando da coisa pública, é um ideal vivo e que precisa ser construído por todos nós", explicou.

Nesse sentido, para que a democracia se efetive, o ministro aponta que esta “passa por discussões que vão além de forma de governo, processos eleitorais, mas ser democrata é ser um lutador em torno da participação do povo”.

Ministro Lewandowski planta muda de Ipê Amarelo na Escola Florestan Fernandes (Photo: Sara Sulamita) Sara Sulamita

Luta de classes

Em sua fala, Stedile fez uma leitura da situação atual do país com base na luta de classes. Segundo ele, o capitalismo mundial está em uma profunda crise, sendo um "sistema em decadência, que não apresenta mais soluções para o povo do Brasil e do mundo".

"No Brasil, a burguesia reagiu a essa crise com quatro golpes, engendrados para manter seus privilégios: a derrubada de Dilma Rousseff, a prisão de Lula, o apoio ao governo de Michel Temer e, por fim, a eleição do candidato de extrema direita Jair Bolsonaro. Bolsonaro e sua trupe não têm força social. Mas a burguesia teve que apelar a esse lúmpen para proteger os seus privilégios - e deu no que deu", avaliou.

"Essa vitória eleitoral que tivemos não é partidária, nem é do próprio Lula. É uma vitória das últimas energias que a sociedade brasileira reuniu para derrotar a extrema direita".

Paulo Freire

Carol Proner falou sobre o pedagogo e educador popular Paulo Freire. Ela explicou que “o saber jurídico do Freire é base de sua construção enquanto educador. A educação como um direito foi defendida por ele”.

Inspirada nos ensinamentos e no legado do educador, ao final de sua fala ela homenageou o MST: “não há democracia sem o Movimento Sem Terra”. (Com informações do Brasil de Fato).

