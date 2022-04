Em evento na Bahia, Bolsonaro reafirma golpismo: "não deixaremos de tomar a frente do Brasil"

Apoie o 247

247 - Em evento em Porto Seguro nesta sexta-feira (22), Jair Bolsonaro seguiu defendendo em sua fala o perdão que concedeu a Daniel Silveira, afrontando decisão do STF que o condenou por fazer ameaças antidemocráticas, incluindo a implantação do AI-5.

Em evento alusivo aos 522 anos do Brasil ele voltou a falar em “liberdade”, um dia após conceder a Daniel Silveira o indulto que anulou sua condenação no STF por atacar os ministros da Corte.

“Vocês devem saber como as decisões muitas vezes são difíceis. Mas, eu sei que pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Nós não deixaremos de, na hora certa, seja com o sacrifício do que for, tomar a frente do nosso Brasil.”

