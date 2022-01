Em fio no Twitter, Lula lança campanha #AnoNovoDoseNova e pede ampla vacinação

O ex-presidente pediu ainda que o governo acelere a vacinação de crianças e que as nações ricas disponibilizem seus estoques para o restante do mundo edit

Apoie o 247

ICL

247 - Ao contrário de Jair Bolsonaro, que por muitas vezes duvidou da eficácia das vacinas contra a Covid-19, o ex-presidente Lula fez um apelo para a população brasileira tomar a terceira dose.

Em meio ao avanço da Ômicron e ao apagão de dados do Ministério da Saúde, é necessário conversar com todos aqueles que estão receosos, escreveu Lula, em seu Twitter.

No fio, o ex-presidente pediu ainda que o governo federal acelere a vacinação de crianças e que as nações ricas disponibilizem seus estoques para o restante do mundo.

PUBLICIDADE

"Nenhum país estará protegido sozinho. Os países mais ricos tem tudo para fazer com que a vacina seja para todos, e mais veloz que as variantes", disse.

Veja:

PUBLICIDADE

Até pelo twitter estamos vendo muita gente com covid. Infelizmente o governo federal está sendo incompetente em atualizar os dados e deveria estar fazendo campanha para as pessoas seguirem se vacinando, inclusive os mais jovens. Como eles não fazem, fazemos nós. #AnoNovoDoseNova — Lula (@LulaOficial) January 5, 2022

PUBLICIDADE

Os pesquisadores foram rápidos nas vacinas. Os governos das nações ricas têm sido lentos para levá-las aos braços de toda a humanidade. Nenhum país estará protegido sozinho. Os países mais ricos tem tudo para fazer com que a vacina seja para todos, e mais veloz que as variantes. — Lula (@LulaOficial) January 5, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: