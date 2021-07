Em Goiás, prefeito é preso por suspeita de crime sexual contra menores

Prefeito de São Simão foi detido em Goiânia. Segundo MPGO, mandados de busca também foram cumpridos na cidade com o apoio da PCGO edit

Laura Braga, Metrópoles - O prefeito Francisco de Assis Peixoto (PSDB), da cidade de São Simão, no sudoeste de Goiás, a 370 km da capital goiana, foi preso na tarde desta quarta-feira (28/7), por suspeita de envolvimento em crime contra a dignidade sexual de menores. A prisão atendeu a um pedido do Ministério Público de Goiás (MP-GO).

De acordo com o órgão, mandados de busca foram cumpridos no município com o apoio da Polícia Civil de Goiás (PCGO). A operação foi denominada Paideia.

Segundo o promotor de justiça, Fabrício Lamas, responsável pelo caso, o prefeito foi detido em cumprimento de um mandado de prisão preventiva, em Goiânia. O processo e as investigações correm em segredo de justiça “para proteção da vítima“, de acordo com o promotor.

