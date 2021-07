Em grupo de mensagem, Moro cobra de Maia a aprovação de projetos como prisão em segunda instância

Nos prints das conversas, Moro disse que os presidentes da Câmara prometeram, mas nunca pautaram projetos como o do fim do foro privilegiado e o da prisão depois de condenação em segunda Instância edit

247 - Em prints de conversas de um grupo de mensagens em que o ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, e o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), participam, mostra um debate sobre projetos parados na Câmara.

A informação é do Portal R7 e, apesar de ter sido publicado inicialmente na sexta-feira (16), o link para o conteúdo parece ter sido removido.

Reportagem do Poder 360 revela que nos prints de conversas, Moro disse que os presidentes da Câmara prometeram, mas nunca pautaram projetos como o do fim do foro privilegiado e o da prisão depois de condenação em segunda Instância.

“Fim do foro privilegiado e volta da execução em segunda instância. Congresso precisaria (sic) votar isso. Presidente atual e anteriores não pautaram”, escreveu Moro.

Maia responde: “Moro, não vou fazer este debate aqui com você”. Na sequência, Moro diz que não há o que debater porque é um fato. Maia justificou que a “segunda Instância” só não avançou na Câmara por causa da pandemia de covid-19. Já sobre o fim do foro privilegiado, o deputado declarou que o foro não tinha apoio, mas que quem impediu que o projeto avançasse foi a pressão de juízes e promotores.

“Foro de fato não tinha apoio, mas quem segurou foi a pressão de juízes e promotores que estão satisfeitos com a interpretação do Supremo que só resolveu foro para político”, escreveu.

Moro continua: “Rodrigo, mantendo em alto nível, essas matérias bastava (sic) pautar e ver o que dava a votação, se elas são propostas por X ou Y, pouco importa. Importa se são boas ou não. O fato é que são boas e não foram pautadas”.

Mantendo o tom de cobrança, Moro disse: “Desculpe, mas você passou 4 anos presidente da Câmara, não pautou porque não quis”.





Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.