Em jantar com senadores, Lula confirma nomes de Flávio Dino na Justiça e José Múcio na Defesa

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou aliados durante reuniões em Brasília os nomes do senador eleito Flávio Dino (PSB-MA) e do ex-ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) José Múcio Monteiro como os futuros ministrso da Justiça e da Defesa, respectivamente.

Lula revelou os nomes em dois jantares com aliados nos últimos dias, sendo um na terça-feira, 29, com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o presidente do TCU, Bruno Dantas, e o outro nessa quinta-feira (1), na casa da senadora Kátia Abreu (PP-TO), segundo o UOL.

O ex-governador do Maranhão já tem cumprido um agenda de ministro e participado de reuniões cotidianamente com Polícia Militar, Polícia Federal e secretários estaduais de Segurança Pública, além de acompanhar Lula em reuniões com ministros do STF.

Em relação ao Ministério da Defesa, há a expectativa de que Lula já anuncie publicamente o nome de Múcio na semana que vem. O convite para assumir a pasta foi feito na última segunda-feira, 28, após uma reunião do presidente eleito com o ex-ministro do TCU no Centro Cultural Banco do Brasil, sede da equipe de transição de governo. Junto com o anúncio de Múcio, os nomes dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica também devem ser oficializados.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.