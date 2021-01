Em jogo beneficente, Bolsonaro posou ao lado de principal lavador de dinheiro do PCC

247 - Antes do jogo de futebol beneficente realizado no último dia 28, o presidente Jair Bolsonaro posou ao lado de um homem conhecido por ‘Fred’, acusado de ser o principal lavador de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC).

As informações foram reveladas por Fábio Pannunzio, na TV Democracia.

Pode um Presidente da República fazer 'selfie' com alguém acusado de chefiar o crime organizado? Esse cara ao lado do Bolsonaro, segundo a Polícia Civil de São Paulo, é quem lava o dinheiro do PCC na Baixada Santista. Chama-se Fredy Restrito. pic.twitter.com/EjBr4la2aD January 4, 2021

Fred é alvo de uma investigação da Polícia Civil do Estado de São Paulo por associação ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

“Apurou-se que o dinheiro oriundo do Tráfico Internacional de entorpecentes como Bélgica, Portugal, Itália e África, feitos através do Porto de Santos, é encaminhado para as mãos de ‘FRED’, que por meio de imóveis, restaurantes, loja de carro, loja de roupa, alguns ‘box’ no camelódromo de São Vicente, casas em Peruíbe, algumas construções de imóveis, barco, salão de beleza, casa de carne e empresa de eventos, faz o branqueamento do lucro obtido com o tráfico”, detalha o inquérito.

