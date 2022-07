Em Juiz de Fora, Bolsonaro deu demonstrações de oportunismo, diz prefeita

Enquanto Lula encontrou lideranças, discutiu a situação do país e prestou homenagem a Itamar Franco, Bolsonaro fez motociata e disse que nada tem a ver com o desemprego edit

Rede Brasil Atual - Jair Bolsonaro (PL) visitou nesta sexta-feira (15) a cidade de Juiz de Fora (MG), comandada pela prefeita Margarida Salomão (PT), que foi às redes comentar o episódio. A prefeita lembrou que o município mineiro tem histórico republicano e “todos serão recebidos com cortesia”. Contudo, Margarida não pôde evitar a comparação entre a visita do presidente em exercício e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato ao cargo no pleito de outubro.

Lula esteve na cidade em maio. “Em um único dia ele encontrou reitores de diversas universidades federais, ratificando seu compromisso com a educação; rendeu homenagem a Itamar Franco, visitando o memorial do ex-presidente; encontrou-se e dialogou com políticos de toda a região e de diversos partidos; reuniu quase 50 mil pessoas em encontro para refletir sobre a situação do país”, lembrou Margarida.

A prefeita classificou a visita do ex-presidente como de “um legítimo democrata e estadista”. Em contrapartida, Margarida observou na passagem de Bolsonaro por Juiz de Fora um descompromisso com o país. “O que foi que vimos? Nenhuma agenda de trabalho. Milhões de reais de recursos públicos gastos para viabilizar uma desnecessária motociata. Desrespeito a leis de convivência no trânsito e a áreas de silêncio. E, para completar o roteiro de viagem (eleitoral), ainda afirmou que, como presidente, ele não tem nenhuma responsabilidade sobre o desemprego que atravessa o país”, escreveu Margarida Salomão

Ócio e oportunismo

Diante da visita típica do presidente, em plena campanha eleitoral antecipada em horário de expediente, Margarida considerou inevitável não comparar. “Não dá para ignorar a mensagem que cada visita traz consigo. De um lado, a civilidade, a democracia, o zelo com o povo, o compromisso com a Educação. Do outro, o oportunismo político, a subversão das instituições democráticas, a incompetência no pleno exercício do ócio”, definiu a prefeita.

Por fim, ela classificou as eleições de outubro como “um desafio geracional”. “O resultado das eleições dirá se o Brasil retomará o processo de consolidação de uma democracia ou se mergulha de fato num redemoinho de intolerância e inépcia. Que o exemplo de Juiz de Fora ajude o país a fazer a escolha certa”.

Durante a visita, apoiadores de Bolsonaro chegaram a arrastar um colchão com uma moradora de rua. E na motociata, o presidente chegou a expulsar uma apoiadora, empurrando-a pelo rosto. “Cheguei perto dele, com as mãos abaixadas, e falei: ‘fascista, corrupto’. Aí ele botou a mão esquerda no meu rosto e empurrou”, relatou ao jornal Estado de Minas.

Veja o ‘fio’ de Margarida Salomão sobre Bolsonaro em Juiz de Fora

