Em liberdade, Queiroz, esposa e filha tomam vacina contra a Covid no RJ

Fórum - O ex-policial Fabrício Queiroz, que trabalhava como assessor de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), tomou a vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira (11), no Rio de Janeiro. Ele esteve acompanhado de sua esposa, Márcia de Oliveira Aguiar, e compartilhou o momento da imunização com vídeos no Instagram.

“É só uma pitadinha, amor”, escreveu na publicação em que mostra a vacinação da esposa. “Vacina sim, look Down (sic) já mais (sic). Vamos trabalhar….”, disse na postagem em que divulga sua imunização, endossando o discurso de Jair Bolsonaro contra as medidas restritivas para a contenção do vírus.

Quem também tomou a vacina foi a filha do casal, a personal trainer Nathália de Melo Queiroz. “Vacinas salvam vidas. Vacina SIM”, escreveu ela, também através das redes sociais.

