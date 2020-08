Em live, Bolsonaro ignora os quase 100 mil brasileiros mortos pela Covid-19 e culpa governadores pela alta no desemprego

247 - No dia em que o país registrou 98.493 mortes em decorrência do novo coronavírus, Jair Bolsonaro lamentou em sua live nas redes sociais, ao lado do ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, os mortos pela bomba de Hiroshima que ocorreu em 6 de agosto de 1945, há 75 anos.

“Falar em 6 de agosto lembra da bomba de Hiroshima. 1945. 90 mil a 160 mil mortes numa só bomba na Segunda Guerra Mundial”, disse Bolsonaro ao abrir a sua live semanal nesta quinta-feira (6).

"Realmente, lembrarmos aqui os horrores da guerra. E uma país que quer paz, Pazzuelo, tem que fazer o que?", questionou Bolsonaro. "Prepare-se para a guerra", respondeu Pazzuelo.

Novamente não falou sobre os registro de mortes no Brasil pela pandemia, mas falou sobre os número de desempregados no país. Disse os nove milhões de desempregos no último trimestre — durante a pandemia do coronavírus - são resultados da política de prefeitos e governadores, que decidiram apoiar o fechamento do comércio.

"Quase nove milhões perderam empregos no segundo trimestre. Eu já vinha falando lá atrás que teria no mínimo duas ondas. Muita gente diz, e eu também digo, que esse efeito colateral é mais grave que o próprio vírus [...] Desemprego, em grande parte, alguns governadores e prefeitos têm essa responsabilidade", afirmou.

